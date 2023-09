Sassi agli studenti:: "Siete cuore e futuro del nostro territorio"

All’avvio del nuovo anno scolastico il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, e il vicesindaco di Castelnovo Monti si rivolgono a studenti, insegnanti, genitori e nonni. "Ogni inizio costituisce un momento emozionante – esordisce Sassi – anche chi ha già accumulato lunga esperienza si prepara ad affrontare nuove sfide. Questo momento deve rappresentare un impegno per ciascuno di noi: contribuire, giorno dopo giorno, alla crescita collettiva della nostra comunità educativa, affinché quest’anno sia ancora una volta un’esperienza straordinaria per tutti i suoi protagonisti". "Siete il cuore pulsante della scuola e il futuro del nostro territorio – dice agli studenti –. Ogni giorno porterete con voi il potenziale, la curiosità e l’energia che rendono le nostre comunità scolastiche così speciali. Un caloroso benvenuto ai bambini, educatori e operatori che entreranno per la prima volta nella comunità educativa. Per i più piccoli auspichiamo momenti di stupore e gioia".

g.s.