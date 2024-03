"Sassi e Ferretti rasentano il ridicolo. Turismo in enorme difficoltà"

Non condivide il consigliere di minoranza di Ventasso, Emiliano Pedrini (foto), le critiche del presidente dell’Unione Comuni Appennino Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo e dell’assessore al turismo dell’Unione, Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso, secondo cui bisognerebbe evitare "certi commenti che allontanano i turisti dall’Appennino". La critica in una nota a quattro mani dei due sindaci con rilievi diretti per espressioni non gradite dagli amministratori del territorio sui resoconti di interviste ad operatori turistici, con particolare riferimento al dato di affluenza. Scrive Sassi: "Cogliamo sovente giudizi disinformati rispetto alla presupposta mancanza di promozione turistica del territorio. Giudizi che non solo sono immotivati, dati alla mano, ma rappresentano una lamentazione che non contribuisce ad attirare turisti e visitatori". Rincara Ferretti: "Credo che le critiche espresse da chi opera in ambito turistico siano spesso ingiuste ma soprattutto auto-lesioniste. Le campagne promozionali fatte dall’ufficio turismo dell’Unione, dallo Iat e da Destinazione Turistica Emilia hanno fatto comparire l’Appennino". Non condivide la visione che i due sindaci hanno dell’Appennino il consigliere Emiliano Pedrini del gruppo di minoranza "Vivere Ventasso. "ll comunicato dei due sindaci dell’Unione, a mio avviso, rasenta il ridicolo – afferma –, dimostra inconfutabilmente la mancata conoscenza delle enormi difficoltà in cui si trova il turismo nel nostro territorio. Si continua a nascondere l’evidenza e a rifiutare qualsiasi confronto costruttivo che vada verso nuovi investimenti e nuove forme turistiche che tengano conto dei cambiamenti, in primis quello climatico. Menomale che abbiamo il Parco Nazionale, che in questi anni ha davvero promosso il territorio, snobbato dagli altri enti. Continuiamo a perdere occasioni, il Pnrr non lascerà traccia per lo sviluppo futuro del nostro Appennino perché anche in questo caso non siamo stati in grado di ragionare in visione d’insieme su progetti sovracomunali e territoriali, ma limitandoci a pensare ognuno al proprio orticello, con la propria lista della spesa, con progetti populisti che lasceranno qualche cattedrale nel deserto (vedi cinema teatro di Ligonchio) e poco altro. Il Comune di Ventasso, oltre ai finanziamenti ordinari ha avuto in 7 anni finanziamenti straordinari per la fusione13.000.000 di euro, non si sono visti, siamo fermi esattamente a 7 anni fa.

s. b.