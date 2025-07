Sassone: "Sono sfinita, ora aspetto giustizia"

Ha raccontato in tribunale a Firenze la lotta che intraprese per quattro anni: quella per riavere con sé il suo bambino, il piccolo Leonardo, portato via dal padre in Turchia nel 2020. La madre, Ilaria Sassone, di Novellara, si è battuta per riaverlo con sé: scrisse lettere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, e anche al presidente turco, Erdogan.

Affiancata dall’avvocato Giovanna Fava, intraprese una battaglia legale in Turchia; l’anno scorso arrivò la sentenza di terzo grado, e il provvedimento che disponeva la restituzione del figlio alla madre divenne esecutivo.

Il padre non voleva lasciar andare il figlio, tanto che in Turchia mamma e piccolo furono scortati fino all’aeroporto e nel maggio 2024 Leonardo, che ora ha 9 anni, fece rientro a Novellara.

Dopo numerosi rinvii perché non si riusciva a recapitargli gli atti del procedimento, ieri è entrato nel vivo il processo a Firenze che vede il padre imputato per sottrazione di minore.

L’uomo si era rivolto ai servizi sociali per poter incontrare il figlio e in una di queste occasioni i carabinieri gli hanno notificato la citazione per il processo, che sarebbe dovuto iniziare nel 2021.

Davanti al giudice Virginia Mazzeo, dopo un’udienza in cui sono stati sentiti tre testimoni del pm, ieri la parola è andata a mamma Ilaria, che ha ripercorso la sua storia per due ore in cui non sono mancati i momenti di commozione.

Rispondendo alle domande delle parti e del giudice, Sassone ha ripercorso anni di videochiamate, viaggi e incontri al massimo di qualche giorno, mentre la quotidianità veniva persa. Il padre è difeso dall’avvocato Letizia Santini.

L’ex sindaco di Novellara Elena Carletti, ora consigliere regionale, seguì da vicino la vicenda dando costante apporto. In questi anni la politica aveva espresso solidarietà a Ilaria Sassone, perfino con interrogazioni parlamentari.

Dopo l’udienza a Firenze, da noi interpellata, mamma Ilaria si dice "sfinita", ma esprime un auspicio: "Finalmente ci siamo. Ora confido che la giustizia sia veloce". Con lei c’è Leonardo: "In quest’anno mio figlio si è ben reinserito a Novellara, ha fatto la terza ed è stato promosso". L’avvocato Fava invece non nasconde qualche perplessità: "Il padre è sottoposto al divieto di avvicinamento sino a novembre. Ieri (mercoledì, ndr) ha fatto un incontro protetto col bambino nella sede della polizia locale di Guastalla. Ha anche videochiamate garantite nonostante sia decaduta la responsabilità genitoriale".

Nonostante il rientro di Leonardo a Novellara abbia riportato felicità, non mancano alcune incognite: "Il rimpatrio è stato gestito in base alla Convenzione dell’Aja, ma Ilaria in questi anni ha dovuto sostenere numerose spese sia per il giudizio in Italia sia per quello in Turchia, senza considerare i problemi causati da questa situazione a livello emotivo".

Alessandra Codeluppi