Sassuolo-Lazio, scattano i divieti: viabilità modificata in zona stadio

La partita Sassuolo-Lazio, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium e valida per il campionato di Serie A 2025/2026, comporterà importanti modifiche alla circolazione stradale nella zona Nord della città. Le misure, stabilite da un’ordinanza comunale che resterà valida per tutta la stagione di Serie A e Serie B, oltre che per incontri di coppa, amichevoli ed eventuali recuperi, mirano a garantire sicurezza e fluidità al traffico.

Dalle 7 del mattino e fino a due ore dopo il termine del match sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, e sarà interdetta la circolazione in via Romano, piazzale Romano, piazzale Lari, piazzale Battelli (in prossimità dello stadio), piazzale Atleti azzurri d’Italia, via Duo, piazzale Del Grosso e nel collegamento tra via Petrella e piazzale Atleti azzurri d’Italia.

Due ore prima del fischio d’inizio e fino a due ore dopo la fine della gara invece, stop al traffico in via Ruini, via Gramsci (tra via Filangieri e viale Regina Margherita, con eccezioni per mezzi autorizzati diretti ai parcheggi di via Romano), via Del Chionso, via delle Ortolane, via Taddei, via Petrella (altezza via Cavallotti) e via Duo. Interrotto inoltre il transito ciclopedonale tra piazzale Del Grosso e piazzale Lari.

In relazione alle esigenze di ordine pubblico, verranno istituiti sensi unici temporanei: da via Mozart obbligo di svolta a sinistra verso via Saragat; da piazzale Atleti azzurri d’Italia, piazzale Del Grosso, via Taddei e via Duo direzione obbligatoria a destra verso via Gramsci; da via Duo incrocio via Gramsci obbligo di svolta a sinistra verso viale Regina Margherita; da via Romano, all’intersezione con via Gramsci, proseguimento obbligato verso via Ruini; da via Tegani incrocio via Gramsci obbligo di svolta a destra verso la rotatoria di via Green.

Ai tifosi ospiti saranno riservati i posti auto di via Romano e piazzale Lari, adiacenti allo stadio. I sostenitori di Sassuolo e Reggiana potranno invece utilizzare P1 (LegaCoop), P2 (centro commerciale Ariosto), P3 (tribunale, via Avvenire Paterlini), P4 (via Cadoppi), P5 (Inps, via della Previdenza sociale) e il parcheggio del centro commerciale “I Petali” in piazzale Battelli.