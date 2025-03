Tifosi della Reggiana in corteo prima del derby col Sassuolo: “Via da Reggio Emilia”

Reggio Emilia, 29 marzo 2025 - É cominciato alle 16,26 il corteo dei tifosi della Reggiana (presenti circa in 2000, tra Teste Quadre, Gruppo Vandelli e altri che si sono uniti) in protesta contro la decisione di non ‘invertire le curve’ per il derby in programma stasera fra Sassuolo-Reggiana al Mapei Stadium-Città del Tricolore, stadio di Reggio Emilia ma di proprietà del club modenese (che lo ha acquisito all’asta 2013) che oggi gioca formalmente in casa decidendo dunque di non riservare la curva Sud ai tifosi granata che solitamente la occupano.

Il corteo di protesta dei tifosi granata prima del derby Sassuolo-Reggiana, dopo il no della società modenese all'inversione delle curve (foto Artioli)

Dopo essersi radunati al piazzale Inps, il percorso dei tifosi si è sviluppato col passaggio in via Gramsci e poi in via Duo, con destinazione la zona antistante la Curva Sud. Dopo un applauso generale per tutti i presenti, inutile dire a chi siano stati rivolti i primissimi cori: il più gettonato é “Via il Sassuolo da Reggio Emilia”, e anche al dirigente neroverde Giovanni Carnevali non sono di certo stati riservati complimenti. Tanti anche i cori d’amore verso la Reggiana e il colore granata. Un corteo al momento pacifico, a parte un episodio: un singolo tifoso ubriaco ha lanciato una bottiglia di vetro contro un'auto della polizia danneggiandola lievemente.

Il corteo di protesta dei tifosi granata prima del derby Sassuolo-Reggiana (foto Marotta)

La leggera pioggia non ha di certo fermato la voglia dei tifosi di manifestare il loro dissenso sulla gestione della divisione dei settori per Sassuolo-Reggiana. Fumogeni, bandiere, e lo striscione in testa al gruppo con scritto “Ac Reggiana 1919” fanno da cornice alla manifestazione. Si procede a ritmo molto lento: i tifosi vogliono farsi sentire a lungo. Non si registrano disordini, la volontà è quella di un presidio pacifico. A mantenere l’ordine ci sono oltre duecento uomini delle forze dell’ordine, col corteo guardato a vista dalla Digos.