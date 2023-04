"Satine Film sfida la morale comune" Bedogni e le pellicole che dividono L’ultima? È l’opera è di Guiraudie

di Lara Maria

Ferrari

"Nonostante lavori nella distribuzione cinematografica da quasi trent’anni e da oltre dieci in Satine Film, la casa da me fondata e diretta, il film di Alain Guiraudie segna anche per me un debutto importante, ovvero la creazione del nuovo label Satine Cult dedicato alle voci più audaci e originali del cinema contemporaneo". Lo afferma Claudia Bedogni, che giovedì porterà nelle sale italiane ‘L’Innamorato, l’ arabo e la passeggiatrice’ (a Reggio lo vedremo al Corso e in provincia lo propone l’Eden). "L’idea mi è venuta proprio guardando il film, mi è apparso naturale ed evidente già dalla prima visione di Viens Je t’ emmène (titolo originale).

Perché ha scelto di portare questo film in Italia?

"Il cinema da qualche tempo, oltre a intrattenere, ha dimostrato di essere un’ importante fonte d’informazione e riflessione sulla realtà che ci circonda e con Satine Film abbiamo sempre cercato di selezionare opere in grado di coniugare meriti cinematografici con contenuti importanti e socialmente rilevanti. Al tempo stesso, però, rimane un’arte per eccellenza e gli obiettivi e gli stimoli di riflessione proposti da un autore possono essere comunicati attraverso una libertà stilistica personale, ardita e non convenzionale. Un autore di grande talendo come Guiraudie ha dato prova di essere in grado di fare questo".

Noi vediamo una commedia in cui si innesta un dramma, che poi torna presto alla commedia. L’impressione è che Guiraudie metta in scena caratteri e situazioni stravaganti o inverosimili agli occhi della società. Che ne pensa ?

"Satine Cult nasce proprio per valorizzare il talento di quei registi che riescono in un’impresa impossibile, quella di osare, di mettere la propria immaginazione al servizio del cinema vero, che mantiene quel geniale equilibro che ti fa entrare sottopelle un messaggio in modo più forte e chiaro di un’opera documentaristica. Guiraudie non ha avuto paura di dividere le opinioni, di sfidare la ‘correttezza politica’ che detta il mercato, né di rinunciare a finanziamenti televisivi perché non si conforma a ciò che richiede la ‘morale’ del momento. Il film è ambientato a Clermont-Ferrand che incarna il cuore della Francia storica e profonda, ma anche quella moderna, e tocca temi universali. Siamo proprio sicuri che le situazioni ‘stravaganti o inverosimili’ non siano condivise e che esistano solo le certezze dei media nella loro lettura della società o dei maitre à penser? Guiraudie è un autore giocoso ma serissimo, conosce la società vera delle classi più umili e operaie, non solo degli intellettuali. La società è davvero più complessa e sfaccettata di come viene proposta".

In un momento in cui in Italia si parla tantissimo di ‘rischio di sostituzione etnica’ questo film che effetto spera possa ottenere sulle persone ?

"Ho avuto la fortuna di trascorrere una settimana con Alain Guiraudie in giro per l’Italia per le anteprime e di ascoltare i suoi racconti in merito alla genesi del film e alla sua ispirazione. Mi ha molto colpito come Alain abbia voluto confutare con questa sua opera la dottrina della ‘grande sostituzione o grand remplacement’, dottrina di cui, a suo avviso, sono stati imbevuti per anni i cittadini francesi per distoglierli da questioni più impellenti come le problematiche del lavoro o l’emergenza ambientale. Concordo con Alain che la cultura politica universale del momento sia imperniata a fare leva più ‘sullo scontro di civiltà’, e trovo molto propositivo che il regista abbia voluto lanciare un messaggio di speranza, con l’invito a cercare di unirsi".

Quali i titoli che ha distribuito di cui va più orgogliosa ?

"Ogni titolo Satine è stato scelto con cura, amore. Per la situazione dolorosa e terribile che sta vivendo il popolo iraniano e per l’ esperienza dura cui è stato costretto il regista per aver messo la propria arte al servizio della verità e della libertà, voglio citare ‘Il male non esiste’ di Mohammad Rasoulof. Un capolavoro il cui merito va oltre l’Orso d’ Oro a Berlino".