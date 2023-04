Saviano al Valli il 9 maggio Incontrerà le scuole reggiane

Sgonfiate le polemiche, a cinque mesi di distanza dagli incontri annullati, Roberto Saviano sarà a Reggio martedì 9 maggio, al Teatro Valli per recuperare gli appuntamenti del novembre scorso. Lo scrittore e paladino dell’antimafia (autore del celebre bestseller ‘Gomorra’ che gli portò fama in tutto il mondo, ma anche l’assegnazione della scorta di protezione) inconterà alle 11 gli studenti delle scuole superiori della provincia reggiana al mattino e poi al pomeriggio, alle 18,30, presenterà – sempre al Municipale – il suo libro “Solo è il coraggio” (edito da Bompiani) sul giudice Giovanni Falcone; un romanzo che racconta una pagina fatidica della nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo coraggio.

I biglietti sono in vendita (posto unico al prezzo di 3 euro) per le ore 18.30 in vendita online (www.iteatri.re.it) e alla biglietteria del Vall (mattina: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 12.30; pomeriggio: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19. Info e prenotazioni: lunedì dalle 9 alle 13 allo 0522458854. La biglietteria sarà chiusa per le feste di Pasqua da domani fino a lunedì). Chi ha acquistato il ticket per l’incontro originario di novembre, poi annullato, e ha rinunciato al rimborso, oppure ha presentato richiesta di rimborso tardiva, potrà avere lo stesso posto semplicemente confermando la propria presenza a [email protected] entro e non oltre lunedì 17 aprile e senza dover riacquistare il biglietto (anche in caso lo avesse smarrito o buttato). Dopo tale data, tutti i posti saranno resi disponibili per eventuali nuovi acquirenti.

Saviano – invitato dalla fondazione “I Teatri” – aveva voluto rinviare gli incontri, affidando le motivazioni ad una lettera: "Rinuncio adesso perché vivere in queste settimane occasioni pubbliche, per me, è difficile. L’esposizione fisica preoccupa me e chi mi sta attorno perché l’odio è tangibile e non esiste alcuno scudo: chi dovrebbe difendere spazi di libertà e democrazia è impegnato a nascondere le macerie di un percorso politico, culturale e intellettuale che non ha saputo creare ponti, ma solo disgregazione". Spiegò di sentirsi sotto attacco, a causa delle controversie giudiziarie – ancora attive – con alcuni esponenti del Governo. "Ben cinque le azioni giudiziarie pendenti da parte di ministri di questo governo. Chiunque, al mio posto, ne sarebbe paralizzato", disse lo scrittore.

È ancora in piedi, infatti, il processo nato dopo la querela di Giorgia Meloni che era stata definita “bastarda” dallo scrittore durante un’intervista rilasciata a Piazza Pulita nel 2020. "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: “taxi del mare”, “crociere”… viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza", aveva dichiarato lo scrittore. Nello stesso processo, l’attuale Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è costituito parte civile. Un’altra causa è quella con Gennaro Sangiuliano. Già nel 2018, a seguito di uno scontro tra i due, Sangiuliano aveva querelato Saviano.