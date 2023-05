Saviano, standing ovation Il neo cittadino onorario "Le indagini di Aemilia sono state fatte bene"

Ostenta con orgoglio la pergamena. Lo scrittore Roberto Saviano – tra gli stucchi di un Valli vibrante, colmo di un pubblico di tutte le età – dopo 15 anni ritira la cittadinanza. Reggiano onorario. Il pubblico si alza in piedi. Standing ovation. Lui sorride. Il sindaco Luca Vecchi gongola: "Questa è Reggio Emilia" Microfono all’ospite. "Che dire?". Pausa. "Sono l’ennesimo terrone che si aggiunge a Reggio Emilia". Fragorosa risata. Poi, serio: "Questo non è un gesto formale. Sono felice di poter essere qui. Il messaggio è chiaro: ’la comunità e con te’, mi sento parte di un noi. Sono felice di essere reggiano". Qualcuno in platea fa subito la prova del nove: "Forza Napoli, Robè!". E lui, velocissimo: "Sempre!". Empatico, diretto, scanzonato, corrosivo.

"Aemilia? Guardo alle pressioni del Governo con inquietudine. Le indagini sono state fatte bene", dice a Telereggio. Saviano è a teatro per raccontare il suo libro su Giovanni Falcone, sulla solitudine di un magistrato, che è un po’ la solitudine di Peppino Impastato e di quanti combattono un sistema organizzato. Ma l’opera letteraria è solo uno spunto. Si parla di tutto. E’ una lezione sul coraggio, sul ricordo, sulla politica, sull’informazione. Aneddoti, storie, stralci di vite. Il sindaco Luca Vecchi ricorda come negli ultimi 15 anni Saviano abbia dato ampia prova del suo impegno civile. "Anche Reggio – ha detto Vecchi – nel frattempo è cambiata, ha conosciuto le infiltrazioni mafiose. Ma Reggio è una città abituata a resistere, capace di riconquistare la libertà, costi quel che costi. Tu a Reggio puoi sentirti a casa in ogni momento". E il presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori: "La città di Reggio ti è accanto". Poi si abbassano le luci. Saviano parte da lontano, dall’etimologia. "Coraggio e ricordo hanno la stessa radice di cuore. Se non c’è coraggio, non c’è vita. Ricordare è invece pompare sangue nelle vite che non sono più". Si parla del coraggio di Falcone e del coraggio di Chinnici, dell’importanza della lettura. Poi la politica: i silenzi sulle condanne per mafia dei due ex sottosegretari Antonio D’Alì e Nicola Cosentino, la critica feroce (salutata da un applauso) al governo: "Se mi parli di sostituzione etnica, l’orrore del totalitarismo è a un passo". Anche in mattinata, davanti 900 studenti, aveva parlato di coraggio: "Don Abbondio sbagliava, il coraggio te lo puoi dare".

a.fio.