Sbaglia manovra, centra la vetrina

Forse un errore nella manovra nel parcheggio dell’area commerciale di via Goleto a Boretto ha provocato ingenti danni alla vetrina di un esercizio commerciale. L’incidente si è verificato domenica all’ingresso del negozio Twinset, con una grande vetrata che è stata letteralmente staccata dall’intelaiatura, finendo addosso ad alcuni manichini che erano esposti in vetrina. Alla guida dell’auto, una Seat, si trovava una donna quasi settantenne, residente a Novellara, che ha riportato alcuni traumi, per fortuna non gravi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra per portare la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Per fortuna davanti alla vetrina non c’era nessuno al momento dello schianto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per mettere l’auto in sicurezza.