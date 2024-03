"Sbagliamo l’ultima scelta, segna chi tira. Ad Ascoli sarà tosta, ma l’obiettivo è vincere"

Mister Nesta, come giudica questo momento che sta attraversando la Reggiana?

"Diciamo che per quello che abbiamo visto in campo potevamo certamente avere qualche punto in più, ma ormai è andata così. Io al massimo mi concedo mezza giornata di arrabbiatura, poi penso subito alla gara successiva".

Cos’è mancato?

"Una serie di cose, di certo negli ultimi 20 metri nelle due aree dobbiamo alzare i giri. Tiriamo meno di quello che potremmo e a volte sbagliamo l’ultima scelta. Nelle ultime 2-3 partite poi abbiamo regalato dei gol davvero evitabili".

Vediamo tutti il grande potenziale di Marcandalli, ma forse non è stato un po’ sopravvalutato?

"Ha giocato quasi tutte le partite, magari un po’ di turnover potrebbe ‘proteggerlo’…Sì, ma trovamelo il turnover…Nel senso: non abbiamo tanti giocatori in quel ruolo. Romagna è fuori, c’è Szyminski e poi…?".

Anche Libutti può giocare da braccetto di destra nella difesa a tre.

"Sì, è vero, ma facciamo un po’ fatica a togliere Marcandalli in questo momento, vi dico la verità. Sono consapevole che ogni tanto i giovani andrebbero fatti riposare però in questo momento è complicato fare a meno di lui. Sta facendo un percorso di crescita, deve mettere a posto un po’ di cose per salire al livello superiore, ma ha un potenziale enorme e non dimentichiamo che l’anno scorso ha giocato 17-18 partite nel Pontedera mentre quest’anno sta facendo la B da protagonista".

Tornando agli aspetti più tattici, cos’ha detto ai suoi dopo il pareggio ‘beffa’ col Sudtirol?

"Che dobbiamo portare più persone in area, poi se recuperiamo qualche giocatore, più avanti potremo anche cambiare assetto mettere due punte, soprattutto in casa. So anch’io che manca qualcosa eh…Ci mancherebbe".

Ci sono alcuni giocatori, Girma e Portanova su tutti, che sono stati grandi protagonisti nella prima parte della stagione mentre adesso stanno facendo più fatica.

"Ognuno ha la propria storia, Girma purtroppo ha la pubalgia e ha fatto avanti e indietro dall’infermeria, mentre Manolo deve recuperare un po’ di energia, di fuoco. È un giocatore forte, ma la sua qualità migliore è l’energia. Ma sono tutte cose che sa anche lui".

Alla fine della gara con il Sudtirol sono arrivati i fischi di una parte dei tifosi che forse vorrebbero vedere più ‘cattiveria agonistica’.

"Ci sono momenti della partita in cui ce l’abbiamo e altri no, ma in generale dobbiamo essere più concentrati in tutti i 90’. La partita secondo me nel complesso è stata buona, poi è chiaro che abbiamo commesso degli errori se no avremmo vinto". Okwonkwo a che punto è? Può darvi una mano?

"È stato fuori più di due anni…è chiaro che faccia un po’ fatica, ma ha delle caratteristiche importanti e quindi 10 minuti se la partita va in una certa maniera si può anche mettere dentro. Ha un gran tiro, centra la porta con facilità".

Che partita si aspetta domani ad Ascoli?

"Gara tosta, perché stanno bene e sono una squadra scorbutica che spesso ti obbliga a fare una partita sporca, di ribattute. Non c’è solo Mendes che può fare gol, ma hanno tanti giocatori importanti e un allenatore molto esperto. Dobbiamo assolutamente cercare di vincere perché è uno scontro diretto e vogliamo cambiare rotta. Siamo reduci da un periodo tutto sommato buono, ma non abbiamo raccolto abbastanza".