Sbancare Viadana. I Diavoli tentano l’impresa

Anche il Grande Fiume sembra essersi risvegliato alla notizia del Derby del Po di questo pomeriggio tra Viadana e Valorugby, gonfiandosi e gonfiandosi forse per avvicinarsi il più possibile al ponte di Boretto sul quale stamattina transiterà il pullman dei Diavoli, diretto allo stadio Zaffanella di Viadana.

E’ uno scontro diretto (kick off ore 15, diretta Rai Sport e Dazn) molto importante per la classifica; i gialloneri mantovani sono primi a pari merito con Rovigo, i granata quarti dopo aver ridotto la distanza dalla vetta ad appena quattro punti con una striscia di quattro successi intervallati da un pareggio.

Vincere anche a Viadana potrebbe significare una clamorosa prima posizione, anche se un simile scenario necessiterebbe di un’improbabile sconfitta del Rovigo a Mogliano.

A proposito di Rovigo, il club del delta ha comunicato l’ingaggio del reggiano Nicolò Teneggi, mediano 21enne in arrivo dalle Zebre e al ritorno dopo quasi un anno di stop ai “box” a causa di un infortunio al ginocchio; una bella notizia, anche se “Nik” andrà a rinforzare una delle grandi rivali del Valorugby.

Per questo derby il club viadanese offre il biglietto d’ingresso allo stadio Zaffanella a soli 2 euro ai tifosi che si presenteranno vestiti di giallonero (il prezzo intero è 13 euro), così i Diavoli granata dovranno fronteggiare anche il caldo tifo locale.

Il meteo promette una pausa nelle precipitazioni; il terreno appesantito dovrebbe comunque favorire il gioco dei pacchetti di mischia.

Nella squadra preparata da Violi, Randisi e Fonzi spiccano l’assenza di Tavuyara, man of the match nell’ultima partita, e il ritorno di Giulio Bertaccini, dopo sei mesi di “Erasmus” in Turchia.

La formazione granata: Farolini; Lazzarin, Resino, Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Amenta, Sbrocco, Paolucci; Dell’Acqua, Du Preez; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Marinello, Dan. Rimpelli, Rossi; Gerosa, Tuivaiti, Ruaro; Bertaccini, Mastandrea.

Serie A Elite, XIV giornata: ore 14 Lyons-Fiamme Oro, ore 15 Viadana-Valorugby (Rai Sport); domani ore 14 Mogliano-Rovigo, Rangers-Colorno. Riposa il Petrarca.

Serie C. Domani alle 14.30 Faenza-Guastalla; rinviate per il maltempo Valorugby-Modena, a Cadè, e le partite del Valorugby junior a Iano.

Marco Ballabeni