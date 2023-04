Sbanda con l’auto e finisce nel fosso

Ha sbandato all’altezza della curva, su via Cisa Ligure, a Guastala, finendo con parte dell’auto nel fossato laterale. Soccorsi mobilitati, ieri pomeriggio verso le 14, per un pensionato novantenne, che stava tornando a casa dopo alcune commissioni in zona. A bordo di una Renault, è finito nel fossato, per fortuna senza ribaltarsi con l’autovettura, rimasta in bilico fra la strada e il fossato sottostante. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale insieme al personale dell’autoinfermieristica, che ha provveduto a eseguire degli accertamenti. E’ intervenuta pure una pattuglia dei carabinieri di Gualtieri, con i militari che hanno aiutato il pensionato a uscire dall’abitacolo, in sicurezza. L’uomo non sembra aver riportato conseguenze, pur se è apparso comprensibilmente spaventato dall’accaduto.