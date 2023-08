Sbanda con l’auto e si schianta

Ha sbandato improvvisamente in auto, mentre stava percorrendo via per Reggio, alla prima periferia di Correggio, finendo fuori strada. Alla fine l’uomo al volante, un cinquantenne residente in zona, non ha riportato traumi fisici. Ma è stato comunque accompagnato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti di laboratorio, in quanto era forte il sospetto che fosse stato al volante in stato di ebbrezza alcolica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana pere effettuare gli accertamenti. Si attendono gli esiti degli esami per poter procedere con l’eventuale ritiro della patente di guida e con gli altri provvedimenti previsti per questi casi. Nell’incidente non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli e nemmeno risulta conseguenze fisiche ad altre persone.