Sbanda con l’auto ed esce di strada. Ferito un uomo

Soccorsi impegnati nel primo pomeriggio di ieri per un incidente stradale accaduto in via Fangaglia, tra Santa Vittoria di Gualtieri e la frazione di Meletole, dove un’auto Lancia è uscita di strada dopo una sbandata. Nel finire nel fossato laterale, la vettura ha urtato e piegato un palo della luce. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio per garantire i primi soccorsi all’uomo che era alla guida dell’auto. Si tratta di un cinquantenne di origine straniera, residente a Castelnovo Sotto. Dopo lo schianto è uscito da solo dall’abitacolo, per poi sdraiarsi sul ciglio della strada, dolorante, in attesa dei soccorsi. Dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.