Sbanda contro il guard rail. Diciottenne all’ospedale

Un ragazzo di 18 anni, neopatentato, è rimasto seriamente ferito in una sbandata in auto avvenuta ieri mattina poco dopo le sette sulla tangenziale di Reggio, non distante dall’uscita per il Campovolo cittadino.

Sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco per mettere l’auto in sicurezza.

A restare ferito è stato un giovane abitante in città, F.F.V., di 18 anni, che ha perso il controllo di una Ford Fiesta. L’auto è uscita dallo schianto completamente distrutta, l’impatto frontale contro il guard rail è stato molto violento.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, per completare gli accertamenti.

Ha riportato traumi di media gravità e non risulta in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla. Il traffico nel tratto di tangenziale interessato dallo schianto è rimasto chiuso per il tempo necessario a rimettere in sicurezza la corsia.