Sbanda dentro la galleria Seminario e con l’auto invade l’altra corsia

Allarme per un incidente nella galleria del Seminario (Carpineti), per fortuna risolto rapidamente con l’intervento dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e della Polizia stradale senza particolari conseguenze.

Anche il traffico è stato prontamente riattivato in modo regolare.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio verso le 17. Un 50enne che alla guida della propria auto stava percorrendo la galleria del Seminario in direzione Castelnovo Monti, all’interno della galleria, per cause al vaglio degli agenti della Polstrada, ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta.

Per fortuna la sbandata si è conclusa senza il coinvolgimento di altri mezzi, riportando danni solo all’autovettura.

Infatti l’ambulanza della Croce Rossa, inviata sul posto dalla centrale del 118, ha potuto ritornare vuota in quanto l’uomo, non riportando alcun trauma, non ha avuto bisogno di ricovero sanitario. L’autovettura è stata rimossa dal carro-attrezzi e il traffico è ripreso a circolare regolarmente lungo la statale 63 del Valico del Cerreto.

s.b.