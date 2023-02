Sbanda e finisce nella scarpata

Soccorsi mobilitati ieri mattina per un’autovettura che è finita fuori strada, fermandosi nella scarpata laterale, mentre stava percorrendo la strada provinciale 2, che collega Tagliata a Villarotta di Luzzara. Lo schianto è avvenuto dopo una sbandata, con la vettura che ha urtato una pianta prima di fermarsi, piegata su un lato, in fondo all’arginello. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Reggiolo per prestare le prime cure ai due giovani che erano sull’auto. Si tratta di due ventenni residenti a Gualtieri.

Nonostante la dinamica dell’incidente, non risultano aver riportato traumi di rilievo. Per gli accertamenti sulla dinamica della sbandata sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Il tratto di strada interessato dall’incidente è spesso teatro di sbandate e simili schianti.