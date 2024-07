Sbanda e si ribalta in auto: donna finisce all’ospedale

Soccorsi mobilitati, l’altra sera in via Fosdondo a Correggio, all’altezza dell’incrocio con via Bellaria, non distante dalla frazione bagnolese di San Michele. Per cause al vaglio dei carabinieri, si è verificata una sbandata in auto, con la vettura che si è ribaltata su un fianco, sul ciglio della carreggiata, occupando in parte la strada. Sono stati dei passanti a fornire un primo soccorso alla donna che era rimasta bloccata nell’abitacolo. In breve tempo sono intervenuti ambulanza della Croce rossa locale e vigili del fuoco. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova con traumi giudicati di media gravità. Non risulta in pericolo di vita.