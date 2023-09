Sbanda e si ribalta in automobile. Operaio 47enne finisce all’ospedale

Un operaio di 47anni, residente a Gattatico, è rimasto ferito ieri verso le 7,40 in un incidente sull’argine del Po, a Pieve Saliceto di Gualtieri, mentre si recava al lavoro, a Guastalla.

Ha sbandato con la sua auto, finendo per ribaltarsi fuori strada.

È stato raggiunto dalla Croce Rossa per essere caricato in ambulanza e, dopo le prime valutazioni sanitarie, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla.

Le sue condizioni non risultano per fortuna gravi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura.

Altro incidente l’altra sera alle 22 ex Statale 63 a Zurco di Cadelbosco Sopra, dove si sono scontrate due auto. Coinvolte sei persone.

Due di loro, un uomo di 28 anni e una donna di 52 anni, sono stati successivamente portati in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio per medicare traumi non gravi.