Sbanda e si ribalta in un prato con l’automobile

Esce di strada un giovane con l’auto e si ribalta in un prato a Fora di Cavola, comune di Toano, per fortuna senza gravi conseguenze per l’automobilista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelnovo Monti, oltre all’ambulanza della Croce Verde che ha provveduto al trasferimento del giovane all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti in codice 2, nessuna particolare gravità. L’automobilista, che viaggiava da solo, per cause accidentali e al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, comunque senza il coinvolgimento di mezzi o persone, è uscito di strada con l’auto che si è ribaltata su un fianco (foto) senza bravi conseguenze per lo stesso conducente

