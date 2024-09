Sbanda e si ribalta in un campo: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita, in un incidente accaduto verso le 16 di ieri pomeriggio in via Bertozzi, alle porte del centro abitato di Gattatico. Per cause al vaglio della polizia locale della val d’Enza, un’autovettura Ford Fiesta ha sbandato, mentre percorreva un tratto della provinciale 38. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, con la mobilitazione di un’ambulanza della Croce bianca di Sant’Ilario, raggiunta pure dal personale dell’autoinfermieristica della Croce azzurra di Poviglio. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, in quanto inizialmente si temeva che la conducente fosse rimasta bloccata nell’abitacolo della vettura, che aveva concluso la sua corsa ribaltata in un campo adiacente la carreggiata. La conducente, all’arrivo della squadra del 115, era già fuori dalla vettura e sottoposta alle prime medicazioni a bordo dell’ambulanza. Poco dopo è stata portata in ospedale per completare gli accertamenti. Ha riportato traumi vari ma non appare in pericolo di vita. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale per rilievi tecnici.