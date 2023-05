Sbanda in auto a Bagnolo e finisce contro un palo

Bagnolo (Reggio Emilia), 13 maggio 2023 – Soccorsi mobilitati per incidenti stradali accaduti nella Bassa. Verso l’una della scorsa notte ambulanza e personale sanitario sono intervenuti in via Provinciale nord, tra Bagnolo e Novellara, in quanto all’altezza dell’abitato di Pieve Rossa si era verificata la sbandata di un’autovettura, che era finita contro un palo della linea telefonica. Uno schianto violento, che ha fatto temere il peggio Sono intervenuti i soccorsi per un uomo di 29 anni, di origine indiana, che era rimasto ferito. L’uomo, inizialmente sotto choc, dopo le prime cure ha dato segni di ripresa. E’ stato medicato e poi caricato in ambulanza per essere portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato traumi di media gravità e non risulta essere in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’autovettura, oltre che il palo telefonico. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo. Altro incidente, alcune ore prima, in via Pallaia a Castelnovo Sotto, dove un’auto ha urtato un pedone per poi essere tamponata da un altro veicolo. Ferite non gravi per il pedone, portato in ospedale per le medicazioni.