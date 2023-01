Sbanda in auto a Reggiolo e si ribalta in fondo all'arginello

L'auto fuori strada a Brugneto

Reggiolo (Reggio Emilia), 5 gennaio 2023 - Schianto in auto fuori strada, verso le 13 in località Brugneto, alle porte del centro abitato di Reggiolo. L’auto, una Citroen C3 è uscita di strada, ribaltandosi su sé stessa prima di fermarsi in un campo, appena sotto l’arginello su cui si trova la strada. E’ rimasto coinvolto un uomo di 51 anni, che stava rientrando verso Luzzara, il paese dove abita. Per cause al vaglio della polizia locale, si è ribaltato mentre percorreva un tratto di strada molto trafficato. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale per prestare le prime cure al ferito, liberato dalla vettura dall’azione dei vigili del fuoco di Guastalla. L’uomo è stato poi caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla, per medicare traumi di media gravità. L’uomo è sempre rimasto cosciente e non risulta essere in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia locale della Bassa reggiana, sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nella improvvisa sbandata. Si sono avuti rallentamenti al traffico durante le fasi di soccorso e nel momento delle operazioni necessarie al recupero della vettura.