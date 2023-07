Sbanda in auto a Reggiolo e si schianta con violenza

Sbandata in auto, nel primo pomeriggio di ieri a Reggiolo, lungo la via Cispadana, che collega il centro del paese a Villanova e al casello autostradale. Per cause al vaglio della polizia locale, un uomo di origine straniera, quarantenne residente a Reggiolo, ha perso il controllo dell’autovettura, una Ford, che si è schiantata contro il guard rail. Vista la dinamica dell’incidente, con un impatto piuttosto violento, è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa del paese, raggiunta dall’autoinfermieristica di Guastalla. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara per mettere la vettura in sicurezza. Le condizioni del ferito non risultano preoccupanti. La polizia locale ha avviato accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, come è ormai sempre previsto in questi casi.