Incidente a Scandiano (Reggio Emilia), l’auto si ribalta: miracolosamente salvi quattro giovani

Scandiano (Reggio Emilia), 10 aprile 2023 – E’ andata bene a quattro giovani rimasti coinvolti in un incidente stradale accaduto la notte di Pasqua, verso le 24, sulla ex Statale 467 a Chiozza di Scandiano. L’auto, una Fiat Punto condotta da un 25enne siciliano abitante a Formigine di Modena, si è ribaltata dopo una sbandata.

A bordo vi erano anche tre ragazze ventenni, tutte residenti nella zona reggiana delle Ceramiche. Sono arrivati soccorsi sanitari, vigili del fuoco, i carabinieri di Albinea. Per fortuna nessuno dei coinvolti risulta aver riportato traumi di rilievo. Distrutta, invece, l’autovettura. Il conducente è stato sanzionato dai carabinieri per l’alta velocità con cui avrebbe guidato l’auto. L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria, mentre l’auto era diretta da Scandiano verso Casalgrande. Ha urtato i paletti laterali del passaggio pedonale, per poi ribaltarsi su un fianco, nell’area pedonale.