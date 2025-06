Sbanda in auto e finisce contro una siepe: soccorso un cinquantenne

Un 50enne è rimasto ferito, l’altra sera, in un incidente accaduto all’incrocio tra via Campagnola e via Libertà, alle porte di Correggio. La sua auto ha sbandato, schiantandosi contro una grossa siepe, al lato della carreggiata. Per le difficoltà ad uscire dall’abitacolo, in soccorso dell’uomo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo le prime cure, con intervento degli operatori dell’ambulanza e del personale dell’automedica, il conducente è stato portato in ospedale, con traumi vari, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e regolare il traffico.