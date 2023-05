Sbanda in auto, rischia la patente Controlli a tappeto dei carabinieri

Attenzione puntata alla sicurezza stradale, nella Bassa, con accertamenti coordinati tra carabinieri e polizia locale. Proprio un intervento dei carabinieri, in seguito a un incidente accaduto l’altra sera tra Villarotta e Reggiolo, rischia di far perdere la patente di guida a un trentenne domiciliato nella Bassa, finito con l’auto fuori strada, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica. Dopo la sbandata, sotto choc ma fisicamente illeso, l’uomo avrebbe tentato di staccare le targhe dall’auto, per poi allontanarsi. E’ stato successivamente identificato dalle forze dell’ordine.

Controlli pure nella zona del lido Po di Guastalla, soprattutto per contrastare violazioni alle norme del codice della strada ed evitare incidenti stradali. Al riguardo carabinieri e polizia locale hanno proceduto al controllo di due locali pubblici senza riscontrare criticità.

I controlli stradali operati sulle principali arterie che portano al lido Po hanno consentito l’identificazione e conseguente controllo di un centinaio di conducenti, tutti sottoposti ad accertamenti con l’utilizzo di etilometro. Due trentenni sono risultati in stato di ebbrezza alcolica. A loro i carabinieri hanno ritirato le patenti, con segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Tre giovani reggiani, poco più che ventenni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti: tre grammi di hashish per uso personale. Per loro la segnalazione alla prefettura come assuntori di droga.

a.le.