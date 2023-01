Sbanda in bici e si scontra con un’auto

Un pensionato di 87 anni, abitante a Fabbrico, è rimasto ferito, nel primo pomeriggio di ieri, in un incidente in via Prati, strada che collega al centro abitato di Rolo, non distante dall’Autobrennero. Per cause da accertare, il ciclista potrebbe aver perso l’equilibrio, per poi scontrarsi con una Fiat Panda, colpita nella parte anteriore destra, come dimostra il segno sul parabrezza.

Immediata la richiesta di soccorsi, col 118 che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, mobilitando pure l’autoinfermieristica del S.Sebastiano di Correggio. Il ciclista ferito è stato accompagnato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi vari, ma non appare in pericolo di vita. Illeso il pensionato 90enne alla guida della Panda. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana.