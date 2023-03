Sbanda in ciclomotore a Cadelbosco, muore operaio di 42 anni

I rilievi dei carabinieri a Cadelbosco

Per approfondire:

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 15 marzo 2023 – Ha perso il controllo del ciclomotore Aprilia, mentre era diretto verso casa, andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione. E’ deceduto poco dopo in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, un uomo di origine africana di 42 anni, Thomas Appia, operaio ghanese che abitava a Cadelbosco Sotto.

L’incidente è avvenuto verso le 20,30 di ieri sera a circa un chilometro di distanza dalla sua casa. Alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo intervenire l’ambulanza della Pubblica assistenza, l’automedica e i carabinieri del Radiomobile.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime. E’ stato portato a sirene spiegate in ospedale, dove è deceduto.

Non si esclude che l’incidente possa essere stato favorito da un malore improvviso. I carabinieri hanno eseguito accertamenti fino a tarda notte per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Gli stessi carabinieri hanno poi avvisato la moglie di quanto accaduto, non appena la vittima è stata identificata.

L'incidente si è verificato in un tratto di ex Statale 63, tra Cadelbosco Sotto e Zurco, già in passato teatro di gravi incidenti.