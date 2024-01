Sbanda in moto e finisce contro un’auto

Ha sbandato a bordo di una moto nel transitare all’altezza del passaggio a livello di Ponte Alto, tra Brescello e Lentigione, in un tratto dove la strada compie una curva a "esse".

E’ stato ricoverato in gravi condizioni un giovane di 18 anni, residente a Brescello, ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma. Non sembra essere in pericolo di vita, ma ha rischiato davvero molto a causa del trauma riportato nel violento scontro tra la sua moto e un’autovettura Fiat Panda. Un trauma ortopedico che ha reciso l’aorta femorale. Per fortuna l’intervento del personale di soccorso, prima sul posto e poi in ospedale, ha permesso di fermare l’emorragia, evitando il peggio.

In un primo momento, inoltre, il diciottenne risultava bloccato con una gamba sotto la parte anteriore dell’auto. Per questo sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco di Guastalla.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle otto di ieri mattina. Sono intervenuti l’ambulanza e personale sanitario per le prime cure, con l’ambulanza della Croce azzurra, il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio e l’automedica della Bassa.

Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Nessun particolare problema, dal punto di vista fisico, per l’uomo e la donna, entrambi settantenni, che si trovavano a bordo della Fiat Panda, portati dall’ambulanza della Croce rossa di Sorbolo-Mezzani al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per una visita di controllo e per medicare lesioni giudicate guaribili entro una settimana. Inevitabili i disagi al traffico, con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni proprio nell’orario di punta del mattino. Gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla.

Antonio Lecci