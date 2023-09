Sbanda in scooter a San Martino in Rio: operaio 40enne ferito

È rimasto ferito in una sbandata in scooter sulla strada che da San Martino in Rio conduce a Reggio. È accaduto l’altra sera a un operaio quarantenne, abitante a Correggio. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare il primo soccorso. Ha riportato lesioni lievi. Intervento di soccorso, per incidenti non gravi, anche ieri mattina in via Provinciale nord a Novellara e in via Reggio a Budrio di Correggio.