Sbanda in scooter, giovane ferito

Soccorsi mobilitati nella prima mattinata di ieri, nel tratto di via Romana che collega Brescello a Poviglio, dove un giovane di 23 anni residente nel Parmense ha sbandato mentre in scooter si recava a lavoro. Pare che la sbandata sia avvenuta per evitare un veicolo in manovra davanti a un passo carraio. Ha riportato traumi non gravi.

Nel pomeriggio, verso le 17, l’ambulanza della Croce Azzurra è intervenuta per un altro incidente avvenuto in via Artoni a Brescello. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita, trasportata in ospedale ma non in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.

L’altra sera, verso le 21, tamponamento tra auto in via Nazionale a Codisotto di Luzzara. Traffico rallentato per oltre un’ora.