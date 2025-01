Sbanda sul bagnato a finisce con il veicolo contro un palo

Ha sbandato all’incrocio, tra vicolo Maldotti e la circonvallazione di Guastalla, finendo con l’auto contro un palo della pubblica illuminazione, in seguito a una improvvisa sbandata, forse favorita pure dall’asfalto bagnato.

E’ accaduto l’altro pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo, evitando possibili cedimenti. E’ intervenuta anche l’ambulanza della Croce rossa guastallese per trasportare l’automobilista, un sessantenne residente in zona, al vicino pronto soccorso, con traumi giudicati di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per i rilievi tecnici e per regolare il traffico sull’importante arteria viaria.