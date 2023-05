Sbanda sulla ciclabile e si schianta

Ha sbandato dopo una curva, in via Pieve, alle porte della frazione di San Martino di Guastalla. E’ accaduto verso le 13,30 di ieri. Un uomo sessantenne, abitante in zona, è rimasto seriamente ferito, riportando traumi vari, dopo lo schianto della Fiat Panda che stava conducendo, finita prima sulla pista ciclopedonale, per poi abbattere una recinzione e fermarsi contro un muro.

Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale con l’autoinfermieristica dell’ospedale di zona, oltre ai vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Il conducente ferito non risulta essere in pericolo di vita. Per fortuna al momento della sbandata non c’era nessuno in transito sulla pista ciclopedonale, solitamente a quell’ora frequentata dagli studenti.