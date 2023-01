Sbanda sull’argine e precipita in golena

Otto feriti in vari incidenti accaduti ieri nella Bassa Reggiana.

Correggio

A Correggio, nel primo pomeriggio, due ventenni sono rimasti coinvolti in uno scontro tra autovetture tra via Fornacelle e via San Prospero, nella frazione di Budrio. Si tratta di una Renault Captur e una Fiat Panda, quest’ultima si è ribaltata su un fianco, in un campo, dopo lo scontro. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa locale con l’automedica dell’ospedale di zona e i vigili del fuoco di Reggio. I giovani feriti non sembrano aver riportato traumi di rilievo, ma sono stati trasportati in ospedale a Reggio. Rilievi della polizia locale.

Novellara

Soccorsi in via Colombo a Novellara per un incidente, ieri pomeriggio, con Croce rossa di Fabbrico e autoinfermieristica di Guastalla, senza gravi conseguenze per le persone.

Boretto

In mattinata a Boretto verso le 9 un’autovettura Citroen C3 ha sbandato sull’argine del Po, in località Santa Croce, finendo oltre il terrapieno e finendo la sua corsa in un campo adibito a pioppeto, in golena, non distante dal ponte sul fiume. Sono arrivati ambulanza, autoinfermieristica e vigili del fuoco. La donna al volante, 23 anni, residente a Parma, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di Guastalla. Nonostante il volo dall’argine, non sembra aver riportato traumi di rilievo.

Brescello

Altre quattro persone in ospedale dopo uno scontro tra due auto, ieri mattina, nel parcheggio della Casa della salute a Brescello. Forse per l’accesso nel parcheggio dalla corsia di uscita da parte di uno dei veicoli, si è verificato uno scontro tra due auto, su cui viaggiavano un pensionato di 88 anni con la badante e una coppia di coniugi di 70 e 77 anni. Per fortuna la velocità ridotta prevista nel parcheggio ha evitato guai peggiori. Ma è stato necessario l’intervento di quattro ambulanze (arrivate da Sorbolo, Guastalla e Poviglio) e dell’autoinfermieristica per portare tutti i feriti in ospedale. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla.

Antonio Lecci