Sbandano con l’auto e finiscono nella vegetazione. Ma danno indicazioni precise al telefono e si salvano

Hanno sbandato in auto mentre verso le 17 di ieri stavano percorrendo via Massimo D’Azeglio, alle porte di Novellara, con la vettura, una Fiat Panda, finita tra la vegetazione di un canale. E le due donne a bordo hanno rischiato di restare a lungo in quella scomoda posizione, bloccate nell’abitacolo del veicolo, visto che nessun testimone sembra aver assistito alla sbandata, con l’auto letteralmente "sparita" tra la vegetazione, impossibile da notare dalla strada. Per fortuna le due donne, entrambe pensionate settantenni, sono rimaste coscienti, in grado di dare loro stesse l’allarme via telefono ai soccorsi, fornendo l’esatta posizione e consentendo ai vigili del fuoco di Guastalla di individuarle in breve tempo. Sono arrivate due ambulanze della Croce rossa e il personale dell’automedica. Una delle donne è stata aiutata a tornare in strada, praticamente sulle proprie gambe, mentre l’altra è stata riportata sulla carreggiata in barella, per motivi precauzionali legati ad alcuni dolori manifestati dalla paziente dopo lo schianto.

Dopo le prime cure è stato disposto il loro trasporto in ospedale per completare gli accertamenti. Ma non sembrano aver riportato traumi di rilievo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.

a. le.