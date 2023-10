Sbandata in moto a Novellara, coppia bagnolese all'ospedale: incidente sulla Provinciale

Due persone ferite, l’altra sera, in un incidente accaduto sulla Provinciale nord alle porte del centro abitato di Novellara, all’altezza della zona industriale. Una coppia – lui di 61 anni e lei di 65 – residente a Bagnolo, è rovinata sull’asfalto dopo una sbandata in moto, una Honda, all’uscita di una curva, sulla strada che collega il centro novellarese alle frazioni di San Giovanni e Santa Maria. Sul posto sono stati inviati i soccorsi, con le ambulanze della Croce rossa di Novellara e di Fabbrico, oltre al personale dell’automedica della Bassa. Dopo le prime cure, la coppia è stata portata al pronto soccorso di Guastalla per completare le medicazioni. I due feriti hanno riportato vari traumi, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Disagi al traffico per almeno un’ora, per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari e poi degli operatori incaricati della pulizia della carreggiata. Sarebbe stato un dislivello sulla strada, stando a quanto riferito dal conducente della moto, a favorire la caduta della moto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.