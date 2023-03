Sbandata in rettilineo, muore nello schianto

Una sbandata in ciclomotore, lo schianto contro un palo, la corsa in ospedale. Ma non ce l’ha fatta Thomas Appia, operaio di origine ghanese, 42 anni, che a meno di un chilometro da casa è rimasto vittima di un incidente mentre in sella al suo ciclomotore Aprilia in via Marconi, l’ex Statale 63, a Cadelbosco Sotto. E’ accaduto verso le 20,30 dell’altra sera.

Le condizioni di Thomas Appia sono apparse subito molto gravi. L’allarme al 118 di alcuni passanti ha fatto intervenire l’ambulanza della Pubblica assistenza e l’automedica. A sirene spiegate i soccorritori hanno portato il 42enne al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è stato diagnosticato il decesso. Sul luogo dell’incidente i carabinieri del Radiomobile di Guastalla per gli accertamenti.

Non si esclude che la sbandata, in un tratto rettilineo, possa essere stata favorita da un malore. E neppure che il conducente possa aver perso l’equilibrio per il movimento di una borsina della spesa, che stava trasportando sul ciclomotore. Sono stati predisposti ulteriori accertamenti, anche con approfondimenti medico legali, utili a far piena chiarezza sull’accaduto.

In tarda serata è toccato ai carabinieri recarsi all’abitazione della vittima per informare la moglie. La donna era in casa, a Cadelbosco Sotto, con tre dei suoi quattro giovanissimi figli (uno di loro in questo periodo è in Ghana, affidato a parenti). La donna non parla bene l’italiano ed è stato necessario attendere l’arrivo di una sua parente, che conosce molto meglio la nostra lingua.

La notizia della tragica scomparsa di Thomas Appia ha destato incredulità e tristezza a Cadelbosco Sotto, dove l’uomo e la sua famiglia vivevano da qualche tempo, con un vasto cordoglio soprattutto tra i genitori dei bambini delle scuole locali. "Thomas era una persona gentile con tutti, molto legata alla sua famiglia. Faceva tanti sacrifici per la moglie e i suoi bambini, che ora hanno perso un importante punto di riferimento. Ci stiamo organizzando per una eventuale raccolta di fondi da destinare come aiuto alla famiglia di Thomas". Il sindaco Luigi Bellaria ha mobilitato gli operatori sociali, per verificare eventuali interventi da attivare per la famiglia dell’operaio.

Antonio Lecci