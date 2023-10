Sbandate in auto a Castellarano e Rolo, due feriti

Reggio Emilia, 15 ottobre 2023 - Due incidenti simili tra loro, con sbandate in auto, si sono verificati sulle strade reggiane. Il primo nella notte, a Castellarano, con un vettura finita fuori strada. Sono intervenuti i soccorsi sanitari, oltre ai vigili del fuoco di Sassuolo e con la mobilitazione pure della squadra del 115 di Reggio, chiamati per mettere la vettura in sicurezza. Per fortuna, al termine della prima fase di accertamenti clinici, non risultano conseguenze gravi alla persona coinvolta. Nelle prime ore del mattino un simile schianto è avvenuto alle porte di Rolo, con una Fiat Panda finita nel fossato, in via Novi. E’ stato portato in ospedale un pensionato di 76 anni, del paese, per traumi non gravi. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, oltre ai carabinieri di Campagnola per eseguire i rilievi tecnici. Non risultano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente.