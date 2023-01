Sbandate in auto nel Reggiano, due trentenni in ospedale

L'auto fuori strada a Carpineti

Reggio Emilia, 14 gennaio 2023 - Diversi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane. Nella notte a Carpineti, in via Branciglia, verso le 4,30 è scattato l’allarme per uno schianto fuori strada. Ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto, dove una Rav 4 era finita fuori strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per fortuna il conducente, un trentenne, sembra non aver riportato traumi di rilievo, ma solo lievi ferite. Ma nell’incidente è deceduto il cane che era con lui in auto. I vigili del fuoco hanno messo la vettura in sicurezza, mentre il conducente è stato portato in ospedale per le medicazioni. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti sulla dinamica della sbandata. E poche ore prima un simile incidente si è verificato in via Bassetta a Cavriago, in val d’Enza. A restare ferito è stato un uomo di 36 anni, raggiunto sul posto da ambulanza, automedica, oltre ai vigili del fuoco, in quando dalle prime segnalazioni pareva che il conducente fosse bloccato tra le lamiere della vettura. Le sue condizioni sono apparse piuttosto serie ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Rilievi eseguiti dai carabinieri.