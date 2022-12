Sbandati sorpresi a dormire sotto i ponteggi di via San Girolamo

Dormivano tutti stipati sotto i ponteggi di un cantiere di via San Girolamo. Erano almeno in sei, di nazionalità gambiana e nigeriana, in gran parte di loro sotto effetto di sostanze stupefacenti – con tanto di rimasugli presumibilmente utilizzato per fumare crack ritrovati a terra – e alcool. Coi teloni e con le reti arancioni avevano coperto tutto per ripararsi dal freddo, ma anche da sguardi indiscreti. Un vero e proprio bivacco, con tanto di materassi e coperte.

Ma in mattinata sono stati scoperti dopo che alcuni cittadini hanno denunciato alcune grida deliranti e lamenti provenire da sotto le impalcature. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie interforze di polizia municipale, Volanti della questura e carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno così sgomberato gli occupanti abusivi dopo averli identificati e schedati; la loro posizione è al vaglio per eventuali denunce. Alcuni di loro sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti visto che erano in preda alle conseguenze del consumo di droga, mentre altri hanno rifiutato il trasporto. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di sbandati e senzatetto che un tempo occupavano le ex Reggiane e che avrebbero rifiutato il collocamento nei programmi dei servizi sociali. Una situazione di degrado che purtroppo non trova da tempo soluzione per queste persone.

La polizia locale, tramite il Comune, ha poi chiamato una ditta di pulizie che ha provveduto a rimuovere i rifiuti (un camion intero è stato riempito) lasciati sotto i ponteggi e infine a disinfettare la strada (nella foto le operazioni). Inoltre sono state rimontate le reti di rinforzo arancioni in modo tale da scongiurare il ritorno degli occupanti abusivi. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso e verranno intensificati i passaggi nella zona per evitare che il tutto si ripeta.

dan. p.