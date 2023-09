Sbandieratori a Cavriago: la manifestazione al via, da venerdì fino a domenica

Da Ventimiglia ad Orvieto, Lucca e Viterbo, le migliori compagnie italiane di sbandieratori si raduneranno da venerdì 8 a domenica 10 settembre a Cavriago per la XLII Parata della Bandiera della Lega Italiana Sbandieratori. Una manifestazione straordinaria che vede protagonisti atleti provenienti da ogni angolo d’Italia "per sfidarsi per la gloria eterna" tra gare tanto emozionanti quanto colorate in un mix travolgente di storia, abilità e determinazione; questa disciplina, infatti, mescola forza fisica e grazia, velocità di esecuzione e precisione come la danza. L’evento, spiega la Lega, "celebra la nostra cultura e la nostra passione per l’arte delle bandiere"; consta di esibizioni di singoli, coppie, gruppi fino alla Grande Squadra quando dieci atleti per compagnia si confronteranno in un campo 20x20 metri con evoluzioni tecniche e movimenti coreografici.

Sarà "l’ultima occasione di esibirsi, l’ultima fatica, l’ultima possibilità di conquistare i punti per diventare i Campioni d’Italia 2023" togliendo il podio al gruppo storico di Amelia di Terni, campione nazionale uscente. Non mancheranno concerti dei musici, cerimonie d’apertura dei giochi e per la premiazione finale. La manifestazione è organizzata dalla Lis insieme alla Contrada di Monticelli e la Proloco Quarieg nell’ambito della tradizionale Fiera settembrina dei Tori. Si terrà anche in caso di maltempo, all’interno del palazzetto dello sport di Cavriago.

f.c.