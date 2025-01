Sbaraglia tutti a Battle Spirits Saga. Alberto Sassi campione mondiale

La comunità di Baiso, con il sindaco Fabio Spezzani in testa, sta vivendo con gioia il successo del suo giovane campione Alberto Sassi: in Florida ha conquistato il titolo di campione mondiale al gioco di carte (e di strategia), Battle Spirits Saga. Al rientro sarà accolto da una grande festa.

"Fin da piccolo ho sempre avuto questa grande passione per i giochi di carte di strategia e pure collezionabili - racconta dagli Stati Uniti il neo-campione mondiale - sin da quando frequentavo le scuole elementari giocavo a Yu Gi Oh e non vedevo l’ora di comprare nuove carte e mettermi alla prova. Le cose più complicate ma anche le più interessanti, sono quelle di poter trovare compagni di squadra con cui allenarsi, nonché poter socializzare con persone di qualsiasi età e in qualsiasi angolo del mondo. Questo gioco – spiega – è certamente un hobby molto impegnativo in cui occorre spendere tempo per riuscire ad ottenere obiettivi importanti, soprattutto è necessario fare tanto allenamento per diventare competitivi, però è davvero bello".

Alberto, 26 anni, è partito da Baiso per volare a Orlando, negli Stati Uniti d’America, insieme ai compagni di gioco Marco Pancini e Nicolò Merusi. L’obiettivo era partecipare al campionato mondiale del gioco di carte Battle Spirits Saga organizzato dalla Bandai, la grande azienda giapponese produttrice di giochi come Dragon Ball, Pac-Man, Tekken e tanti altri.

Non era la prima volta che Alberto partecipava a un torneo di questo tipo: infatti ha preso parte nel giugno scorso al Grand Open di Milano arrivando primo e ai mondiali di Los Angeles a gennaio 2024 arrivando tra i primi otto.

"È un gioco di carte e di strategia – spiega ancora Alberto - come Yu Gi Oh, Digimon e One Piece, dove l’obiettivo è quello di sconfiggere l’avversario azzerandogli il mazzo. Questo tipo di giochi si chiama Trading Card Games o TCG, in italiano ‘Giochi di carte collezionabili’". Conclude il campione Alberto Sassi: "La bellezza di questo gioco sta nella sua duplicità poiché può essere affrontato sia in modo più ‘casual’ semplicemente come svago per passare il tempo, o in modo più competitivo, partecipando a tornei e puntando ad obiettivi sempre maggiori mettendo alla prova le proprie abilità. Perché va ricordato che, per quanto la fortuna giochi un ruolo importante, in ogni match vale la perseveranza quale il fattore preponderante che porta alla vittoria finale".