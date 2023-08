"Sbarchi, la distribuzione non sembra equa"

Cambiano le maggioranze, si avvicendano i governi, ma una cosa non cambia mai quando si parla di migranti: la politica che si scambia accuse, ma senza mai trovare soluzioni concrete per uscire da un "emergenza" trentennale. E se col centrosinistra al Governo erano FdI e Lega a lanciare quotidiane bordate, ora che l’Esecutivo è guidato da Giorgia Meloni tocca al Pd e ai suoi alleati rispondere per le rime. In particolare se la situazione "calda" coinvolge il nostro territorio. Per questo è ad alzo zero l’attacco di Ilenia Malavasi, deputata dem reggiana: "Sono circa 200 le persone migranti che da quest’estate, ogni giorno, sono stati convogliati in Emilia-Romagna dal sistema nazionale dell’accoglienza, tra cui molti adolescenti. Il Governo parla di distribuzione equa, ma le cifre raccontano anche altro: Bologna, per esempio, ha in carico oltre 500 minori, Modena 240, Reggio 200, Piacenza e Parma oltre un centinaio. Ferrara, unica amministrazione di centrodestra, una sessantina. Sarà un caso?".

L’interrogativo è chiaramente retorico e spinge la parlamentare correggese ad aggiungere: "La situazione è molto grave. Sono stata sindaca e ricordo molto bene il grande lavoro fatto negli anni dai comuni emiliani che, insieme alle realtà del terzo settore, hanno sviluppato quel sistema di accoglienza diffusa che ha evitato che si creassero tendopoli o altre situazioni abitative degradanti. La realtà – prosegue la Malavasi – è che la retorica delle promesse elettorali della destra italiana sta rivelando la propria miseria. Dopo aver di fatto smantellato tutti i percorsi di accoglienza e integrazione, col Decreto Cutro il Governo ha abbassato da 100 a 60 euro al giorno il costo dell’accoglienza per migranti in condizioni di particolare fragilità. E infatti i bandi vanno deserti. È successo a Reggio Emilia, ma anche a Modena e Ferrara. L’azione di questo Governo si è contraddistinta per una totale incapacità".

La Malavasi poi denuncia: "Non c’è alcuna condivisione di decisioni con i territori, come dimostra l’incredibile caso della Val d’Enza, che si ritrova nel territorio provinciale un centro di accoglienza temporanea a Martorano, in provincia di Parma, per 100 migranti. Una notizia appresa dalla stampa locale senza alcuna condivisione e informazione dai canali istituzionali, con una totale mancanza di rispetto per i territori".

Invece, secondo l’esponente dem, è fondamentale "decidere insieme come accogliere, con il pieno coinvolgimento degli amministratori locali. Per questo sono in contatto con essi per capire quali urgenze portare all’attenzione del Ministro degli Interni, che, nonostante la sua esperienza come Prefetto, sta brillando per assenza. Vogliamo sapere quali sono i numeri reali, quali i criteri di collocamento su base regionale, come si sta operando, quali sostegni sono previsti per i Comuni. La "pacchia" è finita, vero – conclude – "ma è finita per il Governo e per le ignobili retoriche dei porti chiusi".

g. g.