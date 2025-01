Sbattuta a terra e pestata in strada: "Erano due, mi hanno rotto il naso"

È un episodio di violenza brutale quello che racconta Anna (la chiameremo così per tutelarla), una donna di 54 anni che da tempo vive in città e che si è trovata con il naso rotto e piena di lividi, graffi e contusioni, vittima dell’aggressione di due minorenni mercoledì sera.

"Il primo episodio è avvenuto martedì mattina – racconta la donna –: io e questo giovane ci siamo incrociati nella zona del Peep di Pieve Modolena, sul marciapiede, e nonostante mi sia fatta da parte per farlo passare sono stata spintonata per due volte". Anna racconta che alla vista della scena il suo compagno, che la seguiva a breve distanza – un uomo di 57 anni che vive fuori regione e che si trovava qui in vacanza – è intervenuto in sua difesa ed è nata una zuffa, senza conseguenze.

Ma non era finita. "La sera dopo (mercoledì sera, ndr), uscita per fare la spesa, me li sono ritrovati di nuovo davanti, stavolta erano in due: ’Cos’è che volevi dire ieri mattina?’, mi dicono. Ero da sola, ho cercato di raggiungere il supermercato e nel frattempo ho messo in allerta una passante con il cane e il mio compagno che era casa, perché venisse ad aiutarmi. Mentre ero alla cassa li ho visti che mi aspettavano fuori e ho chiesto aiuto al vigilante: sono uscita scortata e nel frattempo era arrivato anche il mio compagno, che aveva anche allertato il 112". Il racconto è concitato: "Nonostante ci fossero due uomini con me hanno comunque tentato di mettermi le mani addosso con una furia ingestibile: uno di loro è riuscito a sbattermi per terra rompendomi il naso. Avevo in tasca lo spray al peperoncino e l’ho spruzzato. Nel frattempo mi sono sentita prendere da dietro il collo da uno dei due, che ha tentato di infilarmi le dita nei bulbi oculari. Per fortuna un attimo dopo sono arrivate la pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza". La donna e il compagno hanno passato le scorse ore fra il pronto soccorso per farsi medicare le ferite (15 giorni di prognosi per lei, dieci per lui) e la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. I due aggressori (due fratelli minorenni di origine straniera, stando a quanto si apprende) sono stati individuati e portati in corso Cairoli, dove sono poi arrivati i genitori. A loro volta avrebbero denunciato la donna, perché li avrebbe aggrediti con lo spray al peperoncino. "Quando ho saputo che loro mi avevano denunciata per ’discriminazione’ non ci potevo credere – sbotta Anna –. Ero ancora al pronto soccorso, con il naso rotto. Sono una donna e sono stata picchiata per pura barbarie. Sto raccontando tutto questo perché ci si renda conto di dove stiamo arrivando... Siamo al di fuori di ogni ragionevole senso di civiltà. Ho fatto di tutto per prevenire la situazione di pericolo, ho avvisato le forze dell’ordine e il vigilante del supermercato. In quel momento anche le telecamere non sarebbero servite, servono pattuglie che passino. Spero che questa cosa aiuti un po’ tutti a capire che bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Alla fine chi ci rimette sono sempre le donne, mi sembra di essere tornata al medioevo".

Benedetta Salsi