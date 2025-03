Sbattuta a terra e rapinata. In manette un 21enne

Ha tentato di rubare una collanina d’oro a una donna di 61 anni, facendo cadere la vittima a terra, restando ferita in modo piuttosto serio, con traumi guaribili in almeno un mese. È accaduto mercoledì pomeriggio in via Cadorna a Suzzara di Mantova. E le indagini hanno portato a un giovane di origine senegalese, di 21 anni, risultato abitare a Guastalla. Sul luogo del reato, una rapina impropria, sono stati chiamati i carabinieri, alla quale la donna ha raccontato di essere stata avvicinata da uno straniero a lei sconosciuto, che ha tentato di distrarla per poterle strappare via la collanina d’oro. La donna è caduta a terra, ma il malvivente, incurante della rovinosa caduta della signora, si è avvicinato ancora, strappando un’altra collanina d’oro della stessa vittima.

L’aggressore è stato poi messo in fuga dal marito della 61enne e inseguito da un passante. Il giovane africano, vistosi braccato, ha abbandonato la collana, poi recuperata. La donna è stata portata in ospedale a Mantova per medicare una frattura multipla alla spalla. Nella fuga il 21enne ha perso il telefonino, recuperato dai carabinieri.

Le indagini hanno portato al 21enne senegalese abitante a Guastalla, denunciato per tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Ieri la vittima si è recata alla caserma di Suzzara per ringraziare i militari per il soccorso e per aver risolto il caso in breve tempo. Indagini in corso per cercare di capire se lo stesso giovane senegalese possa essere autore di altri simili episodi segnalati di recente tra la Bassa Reggiana e Mantovana.

Antonio Lecci