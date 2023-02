Scabbia, un focolaio tra gli ospiti e i medici di una struttura residenziale in Val d’Enza. Segni e sintomi della malattia

Scabbia

Reggio Emilia, 14 febbraio 2023 – Un focolaio di scabbia tra gli ospiti e il personale sanitario di una struttura residenziale per anziani della Val d’Enza. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Azienda Usl Irccs che ha effettuato le necessarie verifiche dopo la segnalazione di un caso. Il Servizio igiene e Sanità pubblica si è attivato tempestivamente, in collaborazione con la direzione della struttura, per attuare gli interventi di diagnosi, trattamento dei casi, profilassi dei contatti e bonifica ambientale. Sono stati avvertiti i medici di medicina generale del territorio affinché segnalino tempestivamente eventuali altri casi sospetti. CausatL’infestazione non riveste carattere di pericolosità per la salute né a breve né a lungo termine, può colpire persone di ogni ceto sociale, indipendentemente dall’igiene personale e non fa distinzioni di età o sesso ed è endemica in molti paesi sviluppati. La scabbia è una malattia causata da un parassita esterno, un acaro, che si trasmette da una persona all’altra per contatto generalmente diretto (contatto fra la pelle dell’individuo sano e quella dell’individuo ammalato), ma sempre più spesso anche per contatto “indiretto”, cioè tra la pelle della persona sana e un tessuto venuto di recente a contatto con la pelle dell’ammalato (indumenti, biancheria, lenzuola). I...