Scabbia nella casa di riposo. Nessun altro è rimasto contagiato

L’attività di verifica eseguita dall’Igiene pubblica alla casa di riposo Buris Lodigiani di Luzzara ha fornito un quadro generale rassicurante in seguito a un caso di positività alla scabbia di un ospite della struttura protetta, che era stato rilevato durante un ricovero ospedaliero, per altre patologie.

Da subito, una decina di giorni fa, gli accertamenti istantanei avevano escluso possibili altri casi. Ma era necessario attendere l’esito di alcune analisi specifiche per poter fornire una risposta definitiva. Risposta che è arrivata nei giorni scorsi, con i tecnici dell’Igiene pubblica dell’Azienda Usl a escludere il contagio agli ospiti e al personale in servizio alla casa protetta di Luzzara. Durante la prima fase di accertamenti era emerso un caso sospetto, che poi non è risultato essere legato a scabbia.

L’ospite, inizialmente sottoposto a isolamento in una stanza singola, è stato poi riammesso agli spazi comuni. Per gli ospiti, durante la fase di accertamento, è stato disposto il trattamento con Ivermectina, un apposito farmaco, per garantire una terapia di prevenzione, in accordo con la direzione della struttura protetta, attivando pure interventi di controllo ambientale per rilevare altre possibili fonti di potenziale contagio. E ora è arrivato l’esito finale, che esclude ulteriori casi nella struttura protetta.

Antonio Lecci