Scacciacani e lavoro nero. Altri guai per il pastore

Proseguono le attività legate all’indagine che ha portato all’arresto di Salvatore Tarantola, il pastore 49enne siciliano d’origine ma residente a Brescello, accusato dall’autorità giudiziaria di Mantova di minacce e violenze ai danni di agricoltori della provincia lombarda, che sarebbero stati costretti a tollerare incursioni di greggi di ovini, con gravi danni alle colture.

"Sono di Camporeale, vicino Corleone", sarebbe stata la frase che il pastore avrebbe ripetuto agli agricoltori, facendo ipotizzare possibili ritorsioni se si fossero opposti alle invasioni nei campi. La prostrazione psicologica degli imprenditori avrebbe impedito di denunciare i fatti. Cinque gli indagati, che in questi giorni sono stati sottoposti a controlli e perquisizioni. Un 35enne residente a Boretto è stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, venendo segnalato come assuntore di droga. A un 36enne di Magnacavallo (Mantova) i carabinieri hanno sequestrato una carabina ad aria compressa rubata nel 2012 nel Milanese.

Inoltre, nell’ambito dell’operazione, al pastore sono stati sequestrati due edifici adibiti a stalle, due capannoni, una roulotte, 2.700 tra pecore e capre, quattro trattori agricoli, due autocarri, un furgone, un escavatore e denaro contante. In casa pure due pistole scacciacani non denunciate. Inoltre, si è accertata la presenza di tre dipendenti stranieri non contrattualizzati, di cui due clandestini in Italia. Il 49enne è stato deferito per lavoro nero, impiego di manodopera clandestina e detenzione di armi comuni da sparo.

