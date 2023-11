Scadiano, gira in monopattino armato di katana

Scandiano (Reggio Emilia), 15 novembre 2023 – Girava in monopattino, come molte altre persone. Ma tra le mani aveva pure una katana di quasi un metro di lunghezza, di cui 65 centimetri di lama. Condizione che, almeno secondo le leggi italiane, ha portato alla denuncia di un giovane di 19 anni per il reato di porto d’armi o oggetti atti a offendere. E’ accaduto lunedì sera a Scandiano, con i carabinieri della locale tenenza che hanno notato il ragazzo sul monopattino elettrico, con la katana in mano. Raggiunto dalla pattuglia del 112 ha cercato di far credere che si trattasse solo della custodia dell’arma da taglio. Ma all’interno c’era anche la katana, con il manico ricoperto da nastro bianco ed eventualmente pronta all’uso. Il 19enne è stato accompagnato in caserma, dove è stato denunciato alla magistratura. La katana è stata sequestrata. Ora si sta cercando di capire il motivo del possesso di quell’oggetto, capace di provocare conseguenze gravi se utilizzato in modo illecito.